ROMA (ITALPRESS) – Sarà in questo weekend al Rally Il Ciocco il debutto del nuovo Pirelli Star Rally4 e della sua serie più prestigiosa, il Top, abbinata al calendario del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023 di cui la gara in Garfagnana è il primo appuntamento. Il trofeo Pirelli Star Rally4, costituisce l’iniziativa promozionale più completa mai offerta per le gare italiane di massimo livello e interesserà con serie e montepremi specifici ciascuno dei campionati italiani indetti da ACI Sport (CIAR-Campionato Italiano Assoluto Rally; CIRT-Campionato Italiano Rally Terra; CIRA-Campionato Italiano Rally Asfalto) e le due serie private nazionali più seguite (IRC-International Rally Cup e Challenge Raceday Terra). Una iniziativa voluta da Pirelli per favorire l’attività dei piloti nei massimi campionati italiani, e destinata a chi gareggia con le vetture a 2 ruote motrici più diffuse e moderne, le Rally4, e di tutti i marchi. La prima risposta dei piloti italiani a questo ampliamento alle serie di vertice del Trofeo Pirelli Accademia, in passato legato alle sole gare regionali, è stata entusiastica: in pochi giorni sono stati complessivamente già quasi 70 i piloti iscritti ai Trofei Pirelli. Addirittura tutti gli aspiranti al titolo due ruote motrici del CIAR Sparco, tranne uno, sono iscritti al Pirelli Star Rally4 Top. Una conferma del particolare rapporto dei rallisti italiani con Pirelli, che la Casa milanese ha voluto ulteriormente rafforzare con questa iniziativa che mette in palio anche un notevole montepremi: ad esempio, nel CIAR il vincitore avrà la possibilità di aggiudicarsi complessivamente sino a circa 30.000 euro. Fra i protagonisti sulle strade toscane del Rally Il Ciocco molti dei più blasonati interpreti delle vetture a trazione anteriore: dai già vincitori del monomarca Peugeot Christopher Lucchesi (2020, 2021) e Fabio Farina (2022) al campione italiano Junior 2021 Giorgio Cogni, dal vincitore di zona del Trofeo Pirelli Accademia Stefano Santero al vincitore di categoria ACI Sport della zona lombarda Moreno Cambiaghi, dal protagonista del tricolore junior 2022 Davide Nicelli al baby figlio d’arte Michael Rendina e così via. Il trofeo Pirelli Star Rally 4 vede anche il coinvolgimento e il supporto di Sparco, che propone ai piloti anche una versione innovativa e dal filato “green” denominata Futura della tuta a grafica specifica realizzata per il Trofeo.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

