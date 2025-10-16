Home Video News Economia Debito Usa, Bini Smaghi “Traiettoria chiaramente insostenibile”
Debito Usa, Bini Smaghi “Traiettoria chiaramente insostenibile”
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Debito in traiettoria "insostenibile", dollaro più debole, inflazione che rischia di riaccendersi proprio mentre la politica spinge per tagliare i tassi. È l'istantanea - tutt'altro che rassicurante - che Lorenzo Bini Smaghi, presidente di Société Générale, ha offerto in una conversazione al GEI con Mario Calvo Platero, leggendo i fondamentali dell'economia statunitense sotto l'amministrazione Trump. xo9/fsc/mca3 Video di Stefano Vaccara