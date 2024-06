CATANZARO (ITALPRESS) – “Mi piace allenare, vediamo cosa succederà. Penso che sia importante non dove, ma come stare in un posto, ho sempre scelto con lucidità e senza ansia di dover allenare a tutti i costi”. Lo ha detto il tecnico Roberto De Zerbi ospite d’onore del Premio Nicola Ceravolo a Catanzaro, ideato dal giornalista Maurizio Insardà e coordinato dal direttore editoriale dell’agenzia Italpress, Italo Cucci. Proprio sulla squadra calabrese reduce da un quinto posto nella scorsa serie B, De Zerbi a margine della cerimonia ha detto: “Dispiace per il mio figlioccio Pietro Iemmello perchè perde un allenatore molto bravo, Vivarini, che meritava di avere già successo in passato in campionati più importanti. Uno dei migliori tecnici che si meriterebbe la serie A. E’ importante che la società del Catanzaro continui con lo stesso entusiasmo e la stessa passione, perchè i giocatori e gli allenatori possono cambiare, quelli che restano sono la proprietà e i tifosi”.

Una battuta per l’Italia che si appresta ad esordire agli Europei:”Non voglio fare nessun pronostico, tifiamo tutti per Spalletti e i giocatori, sarà difficile ma in queste competizioni la nazionale si esalta”.

