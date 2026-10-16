De Wever “Il Belgio intende consegnare dieci caccia F-16 all’Ucraina entro la fine dell’anno”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Belgio intende consegnare all’Ucraina dieci caccia F-16 entro la fine dell’anno. Lo ha dichiarato il primo ministro belga Bart De Wever dopo un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice Ue a Bruxelles. “L’Ucraina ha urgente bisogno di aerei operativi e possiamo contribuire. Forniremo dieci velivoli quest’anno”, ha affermato De Wever. Il calendario delle consegne ha subito ritardi a causa dei ritardi nella fornitura dei caccia F-35 statunitensi destinati a sostituire gli F-16 attualmente in servizio nell’aeronautica militare belga.

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