De Wever “Il Belgio intende consegnare dieci caccia F-16 all’Ucraina entro la fine dell’anno”

IPA89714104 - Belgian Prime Minister Bart De Wever (R) pictured during a European Council Summit (15-16/10) on Thursday 15 October 2026 in Brussels. European leaders will discuss European competitiveness, particularly energy prices. They will also address the EU's long-term budget for 2028–2034, continued support for Ukraine, Russia-linked hybrid attacks in Europe, migration, enlargement and reforms, and the situation in the Middle East. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK (Photo by NICOLAS MAETERLINCK/Belga/Sipa USA)

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Belgio intende consegnare all’Ucraina dieci caccia F-16 entro la fine dell’anno. Lo ha dichiarato il primo ministro belga Bart De Wever dopo un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice Ue a Bruxelles. “L’Ucraina ha urgente bisogno di aerei operativi e possiamo contribuire. Forniremo dieci velivoli quest’anno”, ha affermato De Wever. Il calendario delle consegne ha subito ritardi a causa dei ritardi nella fornitura dei caccia F-35 statunitensi destinati a sostituire gli F-16 attualmente in servizio nell’aeronautica militare belga.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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