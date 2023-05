ROMA (ITALPRESS) – “A parte la Premier siamo all’altezza degli

altri, se non davanti. Il calcio francese e quello tedesco sono

alle spalle, quello spagnolo si è potuto fregiare di Cristiano

Ronaldo e Lionel Messi, che hanno vinto tutti i Palloni d’Oro

degli ultimi 13 anni, ma soprattutto con due squadre che hanno

fatto la differenza come Barcellona e Real Madrid. Quel vantaggio, acquisito negli anni, ha aiutato la Liga. La rincorsa è partita e siamo sicuri di riuscire a raggiungerli”. Lo ha detto

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, nel

suo intervento a “La politica del pallone” su Rai Gr Parlamento,

sulla situazione del calcio in Italia. “L’obiettivo era quello di

riportare il calcio italiano sulla vetta del mondo, un lavoro

importante svolto da tutto il settore e partito almeno 4 anni fa.

L’Italia ha dimostrato di saper fare calcio con i risultati che

ora iniziano a farsi vedere” ha detto l’ad della Lega, anche pensando alle tre finaliste italiane nelle coppe.

“Siamo in corsa, c’è grande entusiasmo intorno alla figura carismatica di Mourinho e anche la Fiorentina ha l’occasione di coronare un bellissimo anno che l’ha vista protagonista anche in Coppa Italia. L’Inter, invece, è stata capace di concentrare le proprie forze sulle coppe più che sul campionato, Inzaghi ha dimostrato di giocarsi un match forse da sfavorita ma di partecipare alla partita dell’anno a Istanbul. L’importante è arrivare a giocarsi le finali, significa essere a quel livello. Le finali si possono anche perdere, ma l’obiettivo per dimostrare di essere tornati era quello di saturare il numero delle semifinaliste. Per noi è importante vincere, ma ancora di più era dimostrare che il calcio italiano, anche se con meno soldi rispetto a quello inglese, non è privo di idee e competenze. Averlo fatto con le difficoltà dalle quali arrivavamo è un fatto eccezionale del quale essere orgogliosi”.

