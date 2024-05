De Siervo “Coppa Italia grande evento che parla al Paese”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo all’inizio di un percorso che proseguirà per altri tre anni insieme a Frecciarossa, nel rispetto della sostenibilità in quanto principio fondamentale, così come quello dell’ambiente. Con la finale di Coppa Italia riusciremo ad avvicinarci ad emissioni sempre più ridotte, imparando tutti a vivere la mobilità di un grande evento come un fatto che cambia le nostre abitudini". Così l'amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, in occasione dell’evento organizzato per l’arrivo del trofeo della Coppa Italia Frecciarossa alla stazione di Roma Termini, alla vigilia della finale tra Atalanta e Juventus. xi6/ari/gtr