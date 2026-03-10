De Sanctis “Record di Lillehammer? Per me già battuto per qualità di medaglie”

MILANO (ITALPRESS) - "Difficile battere il record di medaglie di Lillehammer? I record sono belli, ma non c'è un oro. Ci sono argenti e bronzi. Nel medagliere contano gli ori, poi argenti e bronzi e dico che abbiamo già battuto quel record per la qualità delle medaglie, per quanto mi riguarda”. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, intervenuto a Casa Italia all'Allianz, a Milano. "Sono certo che non finirà qua, me lo auguro tutto il cuore. Lo vedo, si percepisce anche dal fatto che gli atleti ormai si stiano caricando psicologicamente". pia/gm/gtr