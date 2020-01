DE ROSSI LASCIA IL BOCA E IL CALCIO “DEVO STARE CON LA MIA FAMIGLIA”

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – “Ho preso questa decisione che è definitiva, devo avvicinarmi a casa”. A 36 anni, Daniele De Rossi lascia il Boca Juniors e il calcio giocato. L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa insieme al presidente del club argentino, Jorge Amor Ameal. L’ex capitano della Roma tornerà in Italia: “Non ci sono problemi di salute nella mia famiglia, non ci sono malattie ma ho la necessità di stare con mia figlia e con la mia famiglia – ha spiegato De Rossi – Non c’è altro, non ho litigato con nessuno della nuova dirigenza. La società mi ha mostrato affetto, ha provato a convincermi a restare, mi sono preso due-tre giorni ma questa è la decisione. Ho bisogno di tornare a casa”. Questa scelta in realtà De Rossi l’aveva maturata già a fine 2019, quando era tornato in Italia durante le vacanze di Natale, “ma le cose si dicono in faccia, sono venuto qui e ho confermato a tutti quello che stava succedendo. Avevo preso la decisione di ritirarmi prima ancora di cominciare la preparazione pre-campionato. Mia figlia mi manca, io manco alla mia famiglia. Ha 14 anni e ha bisogno di un padre che le stia vicino. Non è in pericolo ma io devo essere lì. Ho bisogno di tornare a casa e per questo lascio il calcio, un club che mi è entrato nel cuore, il mio sport e la mia passione”. Sono queste dunque le reali ragioni che hanno spinto De Rossi a lasciare. Ma il suo viaggio non finisce qui: “Resterò a lavorare nel mondo del calcio in Italia, non so in che ruolo ma mi piacerebbe allenare, imparare, studiare più cose di questo mondo da cui non mi allontanterò perchè è la mia vita”.

(ITALPRESS).