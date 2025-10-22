De Risi(Renault) “Con servizi digitali più facile accesso in officina”

MILANO (ITALPRESS) – La strategia after sales di Renault Group si basa “su tre pilastri. Il primo è quello del garantire al cliente un'esperienza in linea con i valori che il brand vuole trasmettere. Il secondo è quello di trattenere il più a lungo possibile il cliente all'interno delle nostre officine e il terzo è quello della conquista o della riconquista, cioè andare a recuperare quei clienti che non frequentano più le nostre officine Oppure andare a conquistare quei clienti che hanno acquistato una vettura di altri brand e che si servono oggi negli independent aftermarket”. Lo spiega Mario De Risi, After Sales Business & Quality Director Renault Group Italia. xm4/tvi/gtr