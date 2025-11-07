De Pascale “Non reggiamo più la pressione di chi da fuori regione si cura in Emilia-Romagna”

ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento il principale problema dell’Emilia-Romagna è il nostro storico motivo di orgoglio e cioè l’enorme pressione di quelli che da fuori Regione si vengono a curare qui. Noi non ce la facciamo più, non riusciamo più soddisfare i nostri cittadini perché ci stanno intasando il sistema. Lo dico con rispetto, io tra l’altro porto un cognome meridionale, quindi ci mancherebbe che non capissi il diritto universale di tutti i cittadini a curarsi, ma non ce la stiamo assolutamente facendo più”. Lo ha detto Michele De Pascale, presidente Regione Emilia Romagna, a 24 Mattino su Radio 24.

