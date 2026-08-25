Incendio nel piano interrato di una palazzina nel Bolognese, edificio evacuato

CASTEL MAGGIORE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – I vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti nella notte a Castel Maggiore per un incendio divampato nel piano interrato di una palazzina di quattro piani. Otto squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. L’intero edificio è stato evacuato. Sette adulti e due bambini sono stati affidati alle cure dei sanitari.

– foto Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).