NAPOLI (ITALPRESS) – “I presidenti delle Regioni avevano chiesto di andare al voto l’ultima settimana di luglio. Hanno detto di no. Perchè lo stato di emergenza dura fino a luglio, ma lo stato di emergenza è stato cambiato più volte. Eppure si apre tutto ma l’esercizio del voto non viene consentito. Siamo alla più totale irresponsabilità: in qualunque altro Paese civile ci sarebbe una rivolta”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta streaming settimanale per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid. “Hanno detto di no – aggiunge perchè tutte le forze politiche hanno paura di andare a votare. I M5s perchè vogliono menarla per le lunghe, così come sono contrari Fi, Lega. Fratelli d’Italia- A settembre dovremmo essere concentrati sull’apertura delle scuole e sulla campagna di vaccinazione, e invec..Non ci sono parole per esprimere il livello di irresponsabilità e cialtroneria del mondo politico italiano, dunque noi ci prepariamo a questa vergogna nazionale”.

(ITALPRESS).