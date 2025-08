De Luca “Riconoscere ora la Palestina è una fiera dell’ipocrisia”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Questa settimana abbiamo assistito alla fiera dell’ipocrisia. La cosa interessante è che molti Stati hanno dichiarato la volontà di riconoscere lo Stato di Palestina”.

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la diretta Facebook riguardo il punto settimanale sui principali fatti di rilievo nazionale e le iniziative del governo regionale per imprese, cittadini e famiglie. “Un solo piccolo problema – aggiunge il governatore – anzi due. Il primo è che si stanno svegliando dopo 70 mila morti. Non se ne erano accorti prima che è in atto un genocidio. Ci è voluto un intellettuale ebreo israeliano, Grossman, a dire ormai esplicitamente che prova dolore e imbarazzo. Ma per onestà intellettuale deve riconoscere che è un atto un vero genocidio del popolo palestinese. Un israeliano ha dovuto dirlo”.

La seconda cosa bizzarra, secondo De Luca, è che parlano dello Stato palestinese “quando ormai lo Stato palestinese non c’è più. Lo stato palestinese ha due territori: Gaza e la Cisgiordania. Gaza è stata devastata, non esiste più. La popolazione viene spinta quotidianamente a colpi di mitra e si missili ad andarsene dove è possibile, oltre a essere costretta a morire di fame e di sete. L’altra parte del territorio di un possibile stato palestinese, cioè la Cisgiordania, da decenni viene occupata con iniziative anche militari, con omicidi mirati da coloni israeliani nella più totale illegalità internazionale. Da decenni. Ma il mondo, così detto, occidentale ha fatto finta di non vedere e ancora oggi fa finta di non vedere”.

Poi, riferimento al governo italiano: “Il massimo di reazioni del governo italiano sono dichiarazioni, come ‘sono episodi intollerabili, inaccettabili’. Ma non hanno ancora deciso di andare oltre le parole. La fiera dell’ipocrisia e dell’opportunismo da parte di tutti quanti. Chi più, chi meno. L’unica realtà è che il popolo palestinese sta morendo. Dovremmo vergognarci per decenni futuri per quello che abbiamo tollerato che accadesse in Palestina”, sottolinea De Luca.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)