NAPOLI (ITALPRESS) – “Non siamo arrivati a quello che era un obiettivo alla nostra portata: arrivare nel mese di ottobre ad un’immunizzazione di gregge. Il problema è che in Italia si è quasi fermata la campagna di vaccinazione e si fa fatica con le terze dosi. Noi daremo un’accelerata con le residenze sanitarie per anziani ma nel complesso è come se la campagna vaccinale avesse subito un blocco”. Lo ha detto il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. “Pensavo che dopo le nuove decisioni sul green pass ci fosse una ripresa – spiega il governatore -, ma non è servito nemmeno scegliere di non dare lo stipendio a chi decideva di non vaccinarsi nei luoghi di lavoro. In Campania, dove c’è un livello elevato di lavoro sommerso e di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, nessuno si preoccupa di perdere la retribuzione se non si vaccina. Le motivazioni di questo blocco – prosegue De Luca – sono tre: innanzitutto la situazione è migliorata, non ci sono più le immagini drammatiche di prima e i cittadini che non si sono ancora vaccinati prendono tempo. La seconda ragione è che il 90% dei cittadini sopra i 12 anni ha fatto la prima dose e il 65% la seconda. Perchè precipitarsi a fare la vaccinazione? Anche in questo caso aspettiamo”.

“E’ una ragione opportunistica: siccome si sono vaccinati molti, io mi godo la situazione di tranquillità e evito di vaccinarmi. La terza motivazione è rappresentata da una campagna di disinformazione vergognosa, irresponsabile, incivile, neo medievale. Siamo alla stregoneria dei tempi del medioevo. E questa campagna ha portato dei risultati, non ho ascoltato uno di quelli contro il green pass che desse una motivazione razionale. Non perdiamo più tempo, quando viene uno che ti dice che il sole è nero e la notte è bianca non ci sono le condizioni minime per ragionare. Ne prendiamo atto – conclude il Presidente della Campania – e andiamo avanti”.

(ITALPRESS).