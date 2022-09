NAPOLI (ITALPRESS) – “Uno dei temi in discussione è l’autonomia differenziata, chiesta anche dalla Campania per una sburocratizzazione radicale: significa avvicinare le decisioni ai cittadini, cancellare il sistema delle autorizzazione che servono dal Ministero per un impianto fotovoltaico o il dragaggio di un porto o un intervento per la scuola, cose da quarto mondo”. Lo dice il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, parlando a Napoli a margine della presentazione del Piano di aiuti che la Regione metterà in campo per sostenere famiglie e imprese. “Altri – prosegue il governatore – pensano a lasciare nelle regioni del nord una parte del gettito fiscale nazionale, questo significa drenare risorse nazionali del sud. Se lasciamo al centro e al nord il 10% pagato dalle imprese per l’iva, è evidente che questo è un danno drammatico per il sud. Ma qualche collega del nord l’autonomia la vede come la possibilità per fare contratti regionali per il personale sanitario. Significa dare 2000 euro in più a medici e infermieri ed è ancora una volta una tragedia per il sud. Queste sono le questioni di merito su cui riflettere, senza infatuazioni, con grande freddezza perchè rischiamo di farci male” sostiene De Luca.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

