De Luca “Io sindaco di Salerno? È un’ipotesi, ma mi interessano le cose concrete”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Io sindaco a Salerno? Può essere, è un’ipotesi. Io sono interessato a fare cose concrete, non cerimonie post elettorali. Ho visto che si sono scalmanati tutti, io non sono un uomo di cerimonie e di allegrie, ma di lavoro concreto“. Lo dice il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a Napoli a margine dell’incontro con la stampa per presentare lo stato di avanzamento dell’intervento in corso nel Rione San Francesco.

“Mi piace – aggiunge il governatore – anche riprendere il contatto con una mia passione che è quella di studiare, leggere qualche altro libro, devo completare o rivedere Dostoevskij, poi c’è ancora Spinoza e poi c’è il tema che mi appassiona da qualche anno, il destino della democrazia”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).