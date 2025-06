De Luca “Importante denunciare infame mistificazione su Gaza”

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo combattendo da soli per il cessate il fuoco. Continueremo a lavorare sulla nostra linea. Solleciteremo atti politici concreti. Fino ad ora abbiamo avuto solo sospiri. È importante che si denunci questa indegna e infame mistificazione che avanti da tre anni: la guerra del bene contro il male, la democrazia contro le dittature". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, alla manifestazione per Gaza. Per il governatore è necessario "difendere fino in fondo la linea dei due stati e dei due popoli, esattamente quello che sta cancellando il criminale di guerra Netanyahu. Forse non ce ne siamo accorti, ma sta distruggendo le basi materiali per realizzare due stati e due popoli".