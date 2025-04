De Luca “Il Governo impugna solo la Campania, opposizioni zitte è una vergogna”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il problema politico e giuridico serio è stato questo: in questi anni, nel Veneto, il presidente della Regione il terzo mandato lo ha fatto e lo sta finendo. Nessuno ha detto niente. Nel Piemonte, nell’estate del 2023, la Regione ha approvato una legge esattamente uguale a quella della Campania e nessuno ha detto niente. Il Governo non l’ha impugnata. La cosa vergognosa è che le forze di opposizione non hanno detto una parola sul principio che per alcune Regioni va tutto bene, per una Regione si fa l’impugnativa davanti alla Corte costituzionale. Non hanno detto una parola sul fatto che sia stato calpestato il principio secondo cui la legge è uguale per tutti”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento settimanale con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio, incentrato soprattutto sul commento alla pronuncia della Corte costituzionale che ha bocciato la legge regionale sul terzo mandato impedendo di fatto all’attuale governatore di potersi ricandidare nuovamente per la corsa a Palazzo Santa Lucia.

“Siamo in Italia e ormai in Italia può succedere di tutto sul piano dell’assoluta mancanza di dignità delle forze politiche, ma anche sul declino che ha lo Stato di diritto nel nostro Paese” aggiunge il governatore.

“In Italia siamo in una situazione di totale confusione – ha proseguito il Governatore – Abbiamo Comuni grandi nei quali vi è l’obbligo del doppio mandato, Comuni piccoli nei quali si può andare oltre il secondo mandato, abbiamo i parlamentari, deputati e senatori, che non hanno alcun limite, si possono candidare nei secoli dei secoli. Non c’è nessun limite di mandato per i sottosegretari, per i viceministri, per i ministri, per il presidente del Consiglio, per il Presidente della Repubblica. Hanno introdotto un solo limite che riguarda i presidenti delle Regioni”.

De Luca sottolinea che il veto riguardante i presidenti di Regione deriva da una volontà di “evitare la concentrazione di potere”. “Questa motivazione – spiega il governatore – è una grande idiozia perché un presidente di Regione può essere mandato a casa anche dopo un solo mandato se i cittadini decidono così. In Campania – ricorda De Luca – chi mi ha preceduto alla presidenza è stato sconfitto dopo un solo mandato, in Umbria e in altre regioni è successa la stessa cosa e anche in Sardegna qualche mese fa”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).