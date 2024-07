ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta nella storia l’otto femminile è tra le imbarcazioni del canottaggio italiano qualificate ai Giochi Olimpici. Il merito dell’impresa è del timoniere Emanuele Capponi e del gruppo composto da Veronica Bumbaca, Alice Codato, Alice Gnatta, Elisa Mondelli, Giorgia Pelacchi, Aisha Rocek, Silvia Terrazzi e Linda De Filippis. Per quest’ultima, medaglia di bronzo al Mondiale Juniores del 2016, Parigi 2024 sarà la prima Olimpiade in carriera: “L’emozione è davvero grandissima. Alla presentazione della squadra al Salone d’Onore del Coni mi hanno toccato il cuore le parole dei miei compagni di Nazionale e i video delle nostre gare di qualificazione. Sono orgogliosa sia di me sia della squadra”. Agguantare la qualificazione ai Giochi è stato tutt’altro che semplice, ma ora che il primo obiettivo è stato raggiunto le ragazze dell’otto sono pronte a combattere per un posto sul podio: “Siamo molto cariche. Non so cosa ci aspetta ma arriveremo sicuramente pronte per dare il massimo. Proveremo a fare qualcosa di bello”.

Sesta al Mondiale di Belgrado dello scorso anno, proprio sull’imbarcazione più numerosa della squadra Linda De Filippis ha conquistato le due gioie più grandi della sua carriera: la medaglia di bronzo agli Europei di Bled, in Slovenia, nel 2023 e l’altro bronzo, quello di quest’anno nelle acque della città ungherese di Szeged. A questo punto la varesina classe 1999, che ha iniziato all’AC Monate ed è oggi tesserata per l’ASD Canottieri Gavirate, sogna di salire sul podio più prestigioso, quello a cinque cerchi.

