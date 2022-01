Parola chiave: opportunità. Ecco cosa manca alle aziende emergenti per fare il grande passo secondo Carlo De Angelis, Ceo di Dec-Italia.

“Nessuna azienda è perfetta, ma è altrettanto vero che spesso i progressi sono bloccati dalla mancanza di opportunità – afferma in una intervista pubblicata su https://www.dec-italia.it/ -. Quella condizione favorevole che grandi imprenditori e stakeholders dalle larghe vedute, dovrebbero mettere in campo per fare la differenza. È questa la difficoltà che emerge per tante aziende in trasformazione, proiettate verso un futuro pieno di obiettivi non perfetti, ma scalabili. Le opportunità potrebbero fare da volano per tante aziende emergenti con esperienza e know how consolidati, ma senza vantare ancora forti referenze alle spalle”.

Per De Angelis sono “i grandi manager e le aziende più adulte di noi” a dover mettere in campo questa opportunità per le imprese emergenti. “A loro è affidata la possibilità sceglierci: di commissionare all’azienda emergente un lavoro, una consulenza o un progetto da realizzare nel quale dare una creatività nuova rispetto agli standard consolidati delle grandi”, evidenzia De Angelis, secondo cui è necessario “tornare ad incontrarsi, fare rete, innescare nuove conoscenze e creare sinergie di qualità”.

I rischi “sono legati al risultato, poiché all’azienda emergente non mancano né solide basi professionali né competenze per affrontare il lavoro in itinere. Ricordiamo però che il risultato, per quanto ci esponga al rischio, è un processo step by step che viene dunque costantemente controllato e valutato prima della consegna. I vantaggi per l’azienda emergente sono legati all’opportunità in sé: alla possibilità di vedersi affidato il progetto. È questa la sua base di lancio. I grandi imprenditori – conclude De Angelis – hanno una forte responsabilità su questo, poiché la crescita delle piccole imprese dipende anche e soprattutto da loro. Sono loro i creatori di referenze e noi siamo pronti ad accogliere la prima opportunità, per prendere coraggio, partire e continuare a crescere”.

