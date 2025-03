ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha approvato con 133 voti a favore, 89 contrari e 2 astenuti il disegno di legge sulle disposizioni in materia di economia dello spazio. Il testo passa ora al Senato per la sua approvazione definitiva. Il provvedimento, proposto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, regola l’accesso allo spazio, promuove investimenti nella space economy per accrescere la competitività nazionale, incentiva la ricerca e lo sviluppo di competenze e per valorizzare le tecnologie per l’osservazione della Terra, utili nella prevenzione dei rischi naturali e antropici.

Collegato alla legge di bilancio 2024, questa legge colma un vuoto normativo, fornendo per la prima volta un quadro legislativo italiano di riferimento per il settore spaziale, anticipando le iniziative dell’Unione Europea in materia di regolamentazione dello spazio e posizionando l’Italia tra i leader globali del settore.

LE PAROLE DEL MINISTRO URSO

“L’Italia indica all’Europa la rotta per lo spazio. Siamo il primo Paese a dotarsi di una legge sulla space economy, che rafforza la nostra sovranità tecnologica e proietta il nostro sistema industriale nel futuro. Un modello che ispirerà la normativa europea e consoliderà la nostra leadership“. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy e autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, Adolfo Urso, ha commentato l’approvazione alla Camera del DDL Spazio. “In questo contesto, si inserisce lo studio di fattibilità che il Comint ha affidato all’Agenzia Spaziale Italiana sulle potenzialità tecnologiche economiche e produttive di una costellazione satellitare nazionale in bassa orbita ai fini istituzionali e di sicurezza. Ringrazio la Camera dei deputati e tutti i gruppi parlamentari per il lavoro proficuo svolto insieme, con responsabilità ed efficacia”, conclude Urso.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).