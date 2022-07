ROMA (ITALPRESS) – La Commissione attività produttive della Camera dei Deputati, all’interno dell’esame del Ddl Concorrenza ha approvato un testo che ripristina la compatibilità tra agenti immobiliari e mediatori creditizi.

Sul tema il presidente nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini ha espresso “viva soddisfazione per l’approvazione di questa norma che riconnette il mercato immobiliare e quello del credito e che Fiaip ha sostenuto fin dall’inizio. Pur attendendo il voto finale dell’aula che presumibilmente si svolgerà tra lunedì e martedì alla Camera, e il successivo passaggio in aula in Senato, Fiaip ritiene che sia stata scongiurata dal Governo la possibilità di una sanzione da parte dell’Europa, che aveva già ammonito lo Stato Italiano per i limiti imposti all’attività di agente immobiliare – aggiunge -. Se la norma sarà definitivamente approvata i collaboratori del credito e gli agenti immobiliari potranno collaborare liberamente e in piena trasparenza, al fine di porre il cliente-consumatore nella miglior condizione per affrontare una delle scelte più importanti della sua vita, l’acquisto della casa”.

