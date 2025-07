Dazn sigla l’accordo per trasmettere la Serie A in Usa, Gran Bretagna e Irlanda

ROMA (ITALPRESS) – Dazn ha raggiunto un accordo per l’acquisizione, in mercati internazionali chiave, dei diritti esclusivi e non esclusivi delle principali competizioni della Lega Serie A (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana). Per la stagione 2025/26, la piattaforma globale di live streaming trasmetterà tutte le partite del campionato di Serie A nel Regno Unito e Irlanda, e negli Stati Uniti (solo in lingua spagnola – compresi i territori statunitensi e i Caraibi), oltre a detenere i diritti per gli highlights di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana nella maggior parte dei mercati globali in cui è presente.

Nel Regno Unito e Irlanda Dazn si è aggiudicata i diritti esclusivi fino a otto partite per ogni turno di campionato, con due partite in co-esclusiva. Più di 300 partite saranno trasmesse in diretta integrale ad esclusione delle partite che vengono disputate nella finestra di blackout del sabato nel Regno Unito e in Irlanda che non possono essere trasmesse in diretta per intero. Negli Stati Uniti previste cinque partite per turno in esclusiva e cinque in co-esclusiva, con una programmazione pensata per massimizzare l’accesso del pubblico latino. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta.

“La Serie A è uno dei campionati di calcio più prestigiosi. La nostra collaborazione con la Lega Serie A si è rafforzata sempre più, soprattutto da quando Dazn è diventato il principale broadcaster nazionale del campionato a partire dalla stagione 2021/22”, ha dichiarato Pete Oliver, Ceo of Growth Markets di Dazn.

“Questo accordo consolida la posizione di Dazn come piattaforma globale del calcio, ampliando la sua presenza in Europa e nelle Americhe, e offrendo ai tifosi un accesso al calcio italiano senza pari, proprio durante lo svolgimento del Mondiale per Club Fifa 2025. Dal Napoli al Milan, dalla Roma alla Juventus, i tifosi vogliono il calcio italiano – e Dazn è pronto a offrirlo”.

