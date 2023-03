Dazn investe sull’Italia con nuovo Network Operation Center

Dazn schiera una squadra attrezzata per monitorare 7 giorni su 7 la qualità della trasmissione e intervenire tempestivamente in caso di necessità, garantendo il servizio di streaming per gli eventi sportivi. È il Network Operation Center italiano inaugurato dal gruppo, e opera in pieno coordinamento con la sede centrale di Leeds. col/sat/gtr