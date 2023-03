ROMA (ITALPRESS) – Dazn e Siae annunciano di aver siglato un accordo per disciplinare l’utilizzo dei repertori musicali Siae durante la trasmissione degli eventi live e on demand sulla piattaforma. L’intesa raggiunta, spiega una nota congiunta, si inserisce all’interno della trasformazione che sta vivendo il mondo dell’intrattenimento tradizionale ma soprattutto sportivo. Una evoluzione che sta determinando la revisione degli standard della industry e che non può non tener conto della specificità della trasmissione e della fruizione dei contenuti in piattaforma, nonché del ruolo svolto dalla musica anche in questo ambito.

Il confronto proficuo avviato con Siae negli ultimi mesi ha portato alla definizione di un accordo che riconosce la peculiarità legata alla trasmissione in diretta degli eventi sportivi e il ruolo che la piattaforma ha progressivamente assunto negli anni, coprendo l’utilizzo musicale fatto da Dazn sin dal suo arrivo in Italia e per il triennio 2023-2025.

“Siamo soddisfatti dell’intesa siglata frutto di una collaborazione costruttiva avviata con Siae – afferma Romano Righetti, General Counsel Dazn Italia -. Lo streaming di eventi sportivi live ed on demand sta riscrivendo le modalità di fruizione e trasmissione di questi contenuti e di conseguenza anche le regole della Industry create in precedenza, incluse quelle per la fruizione di brani musicali. Questo accordo è un ulteriore tassello nel percorso avviato per il consolidamento della nostra posizione e conferma il forte e serio impegno che Dazn ha profuso ed ha intenzione di continuare a profondere in Italia”.

“L’accordo con Dazn ha per Siae un grande valore simbolico e concreto – sottolinea Salvatore Nastasi, presidente Siae -. La musica, infatti, è in grado di amplificare al massimo le emozioni che lo Sport sa regalare ai telespettatori, con evidenti vantaggi, tanto per gli abbonati alla piattaforma che potranno godere di contenuti video arricchiti da musica coperta dal diritto d’autore, quanto per gli autori stessi che raggiungeranno il segmento del pubblico sportivo, ottenendone una giusta remunerazione”.

