Dazn e i Watch Party, Giaccherini “Mondiale per Club affascinante”

ROMA (ITALPRESS) - Dazn infiamma il Mondiale per Club FIFA 2025: dagli USA direttamente a Milano, per un'esperienza unica di grande calcio. I tifosi, al centro dell’azione, sono i protagonisti di un Watch Party esclusivo organizzato da Dazn, broadcaster a livello globale del nuovo torneo internazionale. I grandi appassionati di calcio hanno potuto assistere al big match tra Juventus e Manchester City grazie a un evento fisico, un modo per coinvolgerli e fargli vivere l'esperienza del match a 360 gradi, oltre al live streaming. Centrale l’offerta editoriale che vede l’integrazione di funzionalità interattive come la chat Fan Zone, gli studi live come Club World Cup Show con Diletta Leotta alla conduzione e ancora GOLLYWOOD, il morning show che permette ai calciofili di non perdersi alcun aggiornamento e azione giocata oltreoceano. Con il Mondiale per Club Fifa 2025, Dazn ha consolidato il suo ruolo come punto di riferimento del calcio internazionale: per la prima volta una competizione calcistica, con tutte le sue 63 partite, viene trasmessa in tutto il Mondo da una singola piattaforma. Esaurita la prima fase, adesso il nuovo mondiale per club entra nel vivo con le eliminazioni dirette. pia/gm/gtr (video in collaborazione con Dazn)