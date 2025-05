Dazi, Zoppas “Ci auguriamo un risultato finale più mite”

ROMA (ITALPRESS) - "Il fatto che si siano tolti momentaneamente i dazi ha fatto prendere un po' di respiro, ha concesso di inviare un po' di merce in questi 90 giorni in cui si decidono le cose. Questo è quello che sta avvenendo, a partire dall'accordo con l'Inghilterra, inoltre, ci sono delle notizie non ancora confermate di una diminuzione delle tensioni con la Cina. Ci auguriamo che sia un preludio per vedere un risultato finale più mite rispetto a quello che c'è stato prospettato e che sarebbe sicuramente abbastanza grave". Così il presidente dell'Ice, Matteo Zoppas, in occasione dell'assemblea dell'Italy-Japan Business Group, a Roma. xb1/mca2/sat