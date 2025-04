Dazi Usa, von der Leyen “Abbiamo un piano per reagire se necessario”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Deve essere chiaro: l'Europa non ha iniziato questo confronto. Non vogliamo necessariamente reagire, ma abbiamo un piano forte per reagire se necessario". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento a Strasburgo alla plenaria del Parlamento Ue, in merito all'aumento del 25% delle tariffe sulle importazioni di acciaio, alluminio, automobili e componenti per auto annunciato dall'amministrazione Trump. "La nostra risposta immediata è unità e determinazione", ha spiegato Von der Leyen, che ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è una soluzione negoziata. Ma ovviamente, se necessario, proteggeremo i nostri interessi, la nostra gente e le nostre aziende". sat/gsl (fonte video: Commissione Europea)