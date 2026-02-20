Dazi Usa, Pichetto “Difficile valutare l’impatto, aspettiamo contenuto sentenza”

ROMA (ITALPRESS) - Sui dazi "bisogna vedere il contenuto della sentenza" della Corte Suprema "perché non si sa su quali dazi interviene. In questo momento la comunicazione è molto generica, ho visto anche i comunicati della stessa Unione europea che attende di verificare quali sono i contenuti ed è difficile quindi fare valutazione senza conoscerne nel merito la questione". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della winter edition del Forum in Masseria, la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners. xi2/fsc/mca2