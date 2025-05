Dazi, Ue “Nessuna offerta formale ancora presentata agli Usa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Al momento non è stata presentata nessuna offerta formale agli Stati Uniti” da parte della Commissione europea. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Ue, Olof Gill, nel corso del briefing quotidiano con la stampa.

Il portavoce ha così risposto ad una domanda in merito alla possibilità di un accordo da 50 miliardi di euro per l’acquisto di prodotti americani.“Abbiamo solo delineato delle aree che per noi potrebbero essere oggetto degli accordi”, ha precisato Gill citando come esempio i settori dell’energia, in particolare del gas naturale liquefatto (Gnl) e dell’agricoltura. La precisazione arriva dopo che il Financial Times aveva pubblicato un articolo che citava il commissario al Commercio Ue Maros Sefcovic e che menzionava l’ipotesi di un incremento da parte dell’Ue degli acquisti di beni prodotti negli Usa per riequilibrare la bilancia commerciale.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)