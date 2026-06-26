Dazi, Trump ai paesi dell’Ue: “Tariffe al 100% per chi impone digital tax sulle aziende Usa”

IPA85798917 - The President of the Republic, Emmanuel Macron, and his wife, Brigitte Macron, hosted the President of the United States of America, Donald Trump, at the Palace of Versailles on 17 June 2026 to mark the 250th anniversary of US independence.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Numerosi Paesi europei hanno discusso dell’imminente introduzione di una tassa sui servizi digitali per le aziende americane. Alcuni di questi Paesi sono vicini a farlo concretamente. La presente dichiarazione intende precisare che qualsiasi Paese che imponga tale tassa sarà immediatamente soggetto a un dazio del 100% su tutte le merci inviate negli Stati Uniti d’America”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth. “Tale dazio prevarrà su qualsiasi accordo commerciale stipulato con il Paese, indipendentemente dal fatto che sia stato implementato, firmato o meno. Inoltre, i dazi del 100% saranno immediatamente applicati qualora il Paese dovesse procedere con l’introduzione di tale tassa”, sottolinea.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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