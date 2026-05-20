Pichetto “Il via libera delle Commissioni della Camera al disegno di legge sul nucleare rappresenta un passaggio importante”

ROMA (ITALPRESS) – “Il via libera delle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare rappresenta un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l’Italia. Ringrazio i Presidenti, i relatori e tutti i parlamentari per il lavoro approfondito e serio svolto in queste settimane, che ha consentito di completare l’esame degli emendamenti e di rafforzare ulteriormente il testo del provvedimento. Le integrazioni approvate, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i Comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente, partecipato e orientato alle competenze industriali del Paese”. Domani il voto sul mandato ai relatori consentirà di portare il testo in Aula il prossimo 26 maggio, proseguendo un confronto parlamentare fondamentale per dare all’Italia una strategia energetica moderna, pragmatica e coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

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