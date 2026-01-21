MILANO (ITALPRESS) – “Su come agiranno i dazi, come il commercio internazionale poi sarà influenzato da questi dazi imposti, ci possono essere dei ritardi, però di fatto il mondo è più furbo dei vincoli e il commercio si è riallocato”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta in occasione del Comitato Esecutivo dell’ABI.

“Le esportazioni cinesi non sono crollate – ha aggiunto -. Sono scese molto le importazioni statunitensi dalla Cina, ma dagli altri Paesi no. Sono aumentate le esportazioni cinesi verso molti Paesi asiatici che poi sono di fatto una tappa intermedia verso gli Stati Uniti”.

“L’Europa ha avuto un andamento migliore di quello che ci attendevamo, ma ovviamente il paese che soffre di più è la Germania dove la produzione industriale ha il maggior peso. Avendo i dazi da parte degli Stati Uniti e una Germania che non cresce – e sono i nostri due principali mercati di sbocco – l’Italia ovviamente sta soffrendo di queste condizioni internazionali”, ha spiegato Panetta.

