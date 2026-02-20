BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Prendiamo atto della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti e la stiamo analizzando attentamente. Rimaniamo in stretto contatto con l’Amministrazione statunitense per ottenere chiarezza sulle misure che intende adottare in risposta a questa sentenza”. Lo scrive su X il vice portavoce capo della Commissione Europea con delega al Commercio Olof Gill. “Le aziende su entrambe le sponde dell’Atlantico dipendono dalla stabilità e dalla prevedibilità delle relazioni commerciali. Continuiamo pertanto a sostenere tariffe doganali basse e a impegnarci per ridurle”, aggiunge.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).