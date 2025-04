Dazi, De Meo “Risposta Ue credibile, diplomazia resta unica via”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La risposta della Commissione europea è credibile ma occorre porre massima attenzione alla via diplomatica e negoziale, che è l'unica strada per evitare una guerra dei dazi che farebbe solo vittime da una parte e dall’altra". Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Forza Italia, Salvatore De Meo, in merito al confronto Usa-Ue sui dazi. xf4/mca2