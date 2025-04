Dazi, De Luca “Pronti a incontri con imprese Campania per contromisure”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Vedremo di fare nei prossimi giorni degli incontri con il sistema delle imprese per capire esattamente quali sono i volumi che possono essere toccati dai dazi e per prendere eventuali contromisure per dare sostegno alle nostre imprese”. Lo annuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

“Certo è – sostiene il governatore – che si apre un periodo complicato anche perché le valutazioni fatte dal presidente americano sono in buona parte anche molto aleatorie, non corrette: l’Iva – spiega De Luca – è a carico dei nostri produttori, non degli americani quindi non so bene quale siano i calcoli fatti dai tecnici alimentari. In ogni caso credo che con grande freddezza e nettezza bisogna prendere atto di questa nuova situazione e mettere in piedi delle risposte che non siano ovviamente cervellotiche, come quelle prese dagli Usa, ma che diano un segnale chiaro di dignità e di difesa dell’Europa e dei Paesi europei”.

Secondo il presidente della Regione “la Campania è seconda in Italia” per danni subiti (mezzo miliardo di euro ndr) a causa “della riduzione del volume delle esportazioni nel comparto agroalimentare, ma sono colpiti anche l’automotive, con Stellantis, e il sistema moda”.

“In altri settori – prosegue ancora De Luca – dobbiamo capire bene le ricadute: sul farmaceutico, con Trump che ha comunicato che per adesso non lo tocca, e sull’aerospaziale. Si aprono – chiosa l’inquilino di Palazzo Santa Lucia – scenari preoccupanti che rischiano di determinare una ripresa dell’inflazione, un clima di grande incertezza, e che rischiano di dare colpi pesanti alla nostra economia”.

