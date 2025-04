Dazi, Bertinelli “Non prevediamo calo domanda Parmigiano Reggiano”

MILANO (ITALPRESS) - "Negli ultimi mesi del 2024 c'è stata una forte impennata di Parmigiano Reggiano negli Stati Uniti perché gli operatori, già vaccinati dalla prima amministrazione Trump che mise dazi al 40% sul Parmigiano Reggiano, sentendo aria di dazi hanno incentivato le importazioni. Tra gennaio e marzo le importazioni negli Stati Uniti sono state nella norma. Teniamo presente che negli Stati Uniti il Parmigiano Reggiano è solo il 7% del mercato totale dei formaggi a pasta dura (là noti come parmesan) e viene venduto a circa il doppio del prezzo di un parmesan e chi compra Parmigiano Reggiano lo fa scientemente. In caso dopo questa pausa di 90 giorni di ritorno ad una politica ritorsiva di dazi, noi non prevediamo un crollo della domanda". Lo ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano, a margine dell'evento "Food for thoughts" organizzato a Milano da AmCham Italy, la Camera di Commercio Italo-americana.