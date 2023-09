ROMA (ITALPRESS) – Lo aveva detto alla presentazione dei programmi che avrebbero fatto compagnia al pubblico della Rai nelle calde giornate estive e lo ha ribadito oggi, snocciolando i titoli che costituiscono il ricco Day time messo in piedi dalla Rai per l’autunno-inverno 2023-2024: “Il nostro compito è informare, intrattenere ed educare il pubblico attraverso un grande racconto italiano” ha detto il direttore dell’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone nella conferenza stampa che si è svolta questa mattina nella sede Rai di viale Mazzini. “L’offerta – ha aggiunto – parte la mattina e finisce a ridosso del Tg della sera. Praticamente accompagniamo il pubblico tutti i giorni di tutta la settimana, anche in modalità di ascolto non lineare. Questo esige responsabilità: il nostro è intrattenimento ma fato con i codici del servizio pubblico, senza rincorrere la morbosità e senza scadere in un linguaggio che non può appartenere alla Rai. Quello lo lasciamo fare ad altri”.

I titoli che Mellone ha elencato (45 produzioni) costituiscono “un palinsesto che rintraccia un pò tutti” declinato secondo le identità dei singoli canali che si andrà a rafforzare: “Raiuno sarà più ‘baudianà, più nazionalpopolare, su Raidue si troveranno generi di solito poco frequentati dalla tv e Raitre sarà sempre più la rete dell’informazione e della cultura”. Ed ecco i titoli, in ordine di apparizione. Su Raiuno, dal lunedì al venerdì, la giornata inizia alle 8.30 con “Unomattina” che sarà condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla: “Racconteremo storie italiane con un occhio particolare alle fragilità e alle debolezze – anticipa Mellone – Siamo un Paese che sta invecchiando e anche il tema della natalità sarà una questione di cui parlare”. Seguono, alle 9.50, “Storie italiane” con Eleonora Daniele e, alle 12.00, “E’ sempre Mezzogiorno” con Antonella Clerici: “Come sempre racconteremo il Paese attraverso le nostre ricette. E non mancherà il buonumore perchè la nostra missione è fare compagnia al pubblico” afferma la conduttrice.

Alle 14 arriva la prima novità: Caterina Balivo conduce “La volta buona”, due ore di diretta quotidiana con ospiti vip che si raccontano attraverso interviste e faccia a faccia ma anche con quiz e giochi che serviranno a conoscere meglio l’ospite in studio senza rinunciare a un pò di divertimento: “Lo studio sarà un salotto con un divano a ferro di cavallo, un salotto come quello che abbiamo vissuto da piccoli quando qualcuno suonava e si accomodava. La protagonista sarà la gentilezza” anticipa la Balivo. Alle 17.05 arriva Alberto Matano con “La Vita in diretta” che, dal 16 settembre al 7 ottobre, andrà eccezionalmente in onda anche il sabato. A chiudere il daytime sarà, fino al 31 dicembre, Marco Liorni con “Reazione a catena” e, dal 1° gennaio, Pino Insegno subentrato a Flavio Insinna alla guida de “L’eredità”.

Il sabato e la domenica di Raiuno iniziano (dal 16 settembre) con “Unomattina in Famiglia” affidato quest’anno al trio Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. Gli altri programmi del weekend sono “Linea Verde Life” (con Elisa Isoardi e Monica Caradonna), “Linea Blu Discovery” (con lo spin-off “Linea Blu – Speciale Vespucci” in onda il 28 ottobre) con Fabio Gallo, “Linea Bianca – storie di montagna” con Massimiliano Ossini, Lino Zani e Giulia Capocchi, “Italia sì” con Marco Liorni (il sabato alle 17.00), “Linea Verde” con Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi. La domenica ci sono, infine, i consolidati appuntamenti con Mara Venier per “Domenica in” e Francesca Fialdini per “Da noi… a Ruota Libera”. Su Raidue ad aprire al giornata è “… E viva il videobox”, spazio a disposizioni di chiunque ritenga di avere un talento artistico. Alle 10.35 torna l’appuntamento “visual radio” con Luca Barbarossa e Andrea Perroni e il loro “Radio2 Social Club” che Mellone ritiene programma di grandi potenzialità che potrebbe trovare anche altre collocazioni. Alle 11.10 arriva l’evergreen per antonomasia: “I fatti vostri”, che Michele Guardì quest’anno ha affidato a Tiberio Timperi e Anna Falchi.

Nel primo pomeriggio torna Pierluigi Diaco con “BellaMà” che quest’anno, in concomitanza con il 70° compleanno della Tv di Stato (nel 2024) proporrà la nuova rubrica “BellaRai” con filmati delle Teche e ospiti che hanno fatto grande la Rai nei suoi primi settant’anni. A seguire ancora visual radio con “Radio2 Happy Family” con i Gemelli di Guidonia ed Ema Stockolma. Nel weekend i programmi di Raidue sono “Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile”, “Saranno cuochi”, “Pizza Doc” (con Tinto e Carolina Rey), “Cook 40” con Flavio Montrucchio, “Mi presento ai tuoi” con Lorena Bianchetti (“I tuoi non saranno necessariamente i genitori ma anche, ad esempio, i figli del compagno separato o un lui che si presenta a un altro lui, è la famiglia moderna» osserva Mellone), “Top” (con Greta Mauro), “Dreams Road”, “La Zampata” (un programma di Diego Cugia “presentato” dal cane Pepito che ha la voce di Francesco Pannofino), “Citofonare Raidue” con Paola Perego e Simona Ventura, “Paese che vai…” e “Origini”. Per concludere, Raitre: ci sono “Il Palio d’Italia” (con Angela Rafanelli), “Per un pugno di libri” (condotto per la prima volta dallo scrittore Maurizio De Giovanni), “La seconda vita – Il Paradiso può attendere” ideato (e condotto) da Marcello Masi a misura di anziano (ma per tutti), “Ribelli” con Federica De Denaro (quattro puntate dedicate ad Angela Casella, Domenico Modugno, Padre Pio e Marco Pantani), “Tv Talk” con Massimo Bernardini, “Il provinciale” con Federico Quaranta con tre appuntamenti speciali in prima serata.

foto: ufficio stampa Rai

(ITALPRESS).