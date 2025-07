David Guetta, fuori il nuovo singolo “Togehther” con Hypaton

MILANO (ITALPRESS) – David Guetta, Il dj e producer più famoso al mondo 14 volte candidato ai Grammy, pubblica oggi il suo nuovo singolo per l’estate 2025, in collaborazione con Hypaton, che campiona il successo mondiale “Total Eclipse Of A Heart”, la celebre power ballad pubblicata da Bonnie Tyler nel 1983, un brano epico, drammatico e intensamente emotivo, che parla di amore, perdita e desiderio, che ha ricantato per l’occasione.

“Together” rappresenta simbolicamente la filosofia di vita dell’artista francese: tutto ciò che realizza e produce è finalizzato all’unione delle persone e alla solidarietà, perché ogni cosa acquista maggior senso, se fatta “insieme” agli altri e per gli altri.

Un paio di settimane fa David e Hypaton hanno presentato il singolo allo stadio di Marsiglia davanti a 65mila persone. Inoltre Guetta ha recentemente suonato alla serata di apertura del nuovo superclub di Ibiza, UNVRS, in cui sarà resident per tutta l’estate, oltre che all’Ushuaia.

