David Guetta, Il dj e producer più famoso al mondo 14 volte candidato ai Grammy, e la superstar Sia, anche lei con 9 candidature ai Grammy, si riuniscono di nuovo e pubblicano un potente nuovo singolo, "Beautiful People", venerdì prossimo 7 marzo.

Con oltre 134 milioni di ascoltatori mensili e più di 56 milioni di followers complessivi, e oltre 107 milioni di followers sui social, Guetta & SIA stanno per pubblicare un’altra hit. Guetta e Sia, il leggendario duo che ha creato successi mondiali come “Titanium” (3,7 miliardi di stream), “Flames” (1,8 miliardi di stream), “Bang My Head” (950 milioni di stream), “She Wolf” (850 milioni di stream) e molti altri, mostrano ancora una volta la loro chimica innegabile con “Beautiful People”. Le loro precedenti collaborazioni hanno ottenuto 35 dischi di platino, 8 miliardi di stream, 5 miliardi di visualizzazioni video e 6 milioni di singoli venduti.

“Beautiful People” arriva in un momento clou della carriera di Guetta. Il 22 marzo inizierà la sua residenza al LIV Beach di Fontainebleau Las Vegas. Inoltre, il suo recente singolo “Forever Young” con Ava Max e gli hitmaker degli anni ’80 Alphaville è attualmente nella Top 10 della Top 40 radio, e ha recentemente raggiunto il primo posto nella classifica Dance/Mix Show Airplay di Billboard, regalando a Guetta il suo 17° record da record su Dance Radio e il maggior numero di numeri 1 da quando la classifica è iniziata nel 2003. “Forever Young” è stato preceduto dalla collaborazione di Guetta con OneRepublic, “I Don’t Wanna Wait” e dai suoi successi nominati ai Grammy “I’m Good (Blue)” con Bebe Rexha e “Baby Don’t Hurt Me” con Anne-Marie e Coi Leray, a dimostrazione della sua continua influenza e rilevanza nel panorama musicale.

