David Gilmour, gli 80 anni di un’icona senza tempo

Il 6 marzo 2026 segna un traguardo importante per David Gilmour che festeggia 80 anni. Icona senza tempo della chitarra e della musica rock, Gilmour è considerato uno dei più grandi chitarristi della storia e una figura fondamentale per il suono e la cultura dei Pink Floyd e del rock progressivo.

Gilmour inizia a suonare la chitarra da giovanissimo, coltivando un talento che lo porterà a entrare nei Pink Floyd nel 1968, sostituendo Syd Barrett e contribuendo in modo decisivo alla loro evoluzione musicale. Con la sua voce e il suo stile chitarristico unico — caratterizzato da assoli lirici, vibrati profondi e melodie indimenticabili — Gilmour contribuisce a rendere i Pink Floyd uno dei gruppi più celebrati della storia del rock. Dischi come The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e The Wall sono pietre miliari che continuano a influenzare generazioni di musicisti e appassionati.

Oltre al lavoro con i Pink Floyd, Gilmour coltiva anche una carriera solista significativa. Dopo album come On an Island e Rattle That Lock, nel 2024 pubblica Luck and Strange, il suo quinto album in studio, accolto con entusiasmo da pubblico e critica.

Il successo dell’album è seguito da un tour mondiale e dalla pubblicazione di un film-concerto e di un album dal vivo, Live At Circus Maximus / The Luck And Strange Concerts, che cattura l’energia di esibizioni in luoghi iconici come il Circo Massimo di Roma, suggellando così un altro capitolo significativo nella sua straordinaria carriera.

