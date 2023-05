David di Donatello, Borghi “Un sogno che si avvera”

"Dopo un po' di anni ti rendi conto di fare parte di un'industria di un contesto che almeno per me è stato un sogno per molti anni e quindi essere qui è sempre un motivo di emozione, però cambia durante gli anni". Lo ha detto Alessandro Borghi, candidato come miglior attore ai David di Donatello, a margine della cerimonia al Quirinale.