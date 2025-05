Dave Clayton in vacanza in Sicilia improvvisa brani in un locale

SUTERA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) - In viaggio per la Sicilia alla scoperta dell'entroterra meno battuto dal turismo di massa, il tastierista dei Simply Red Dave Clayton, dopo essere stato riconosciuto dai fan in un ristorante, non si è sottratto all'invito di mettersi al piano e improvvisare alcune note di un paio di successi della band inglese. È accaduto a Sutera, nel Nisseno. xe9/ads/mca2