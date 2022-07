BARI (ITALPRESS) – “E’ un risultato che ci fa felici, perchè è importante per la Puglia. Dobbiamo raccontare le cose in positivo che riusciamo a realizzare perchè non arrivano per caso, ma sono il frutto di una pianificazione che parte da lontano. E’ un lavoro che viene condotto in sinergia, con la partecipazione di tutti. Penso all’attività svolta in funzione dell’efficientamento e dell’ammodernamento degli impianti di depurazione, ad esempio. Tutto ciò che accade sulla terraferma si ripercuote sul mare”. Così l’assessore all’Ambiente della Regione Puglia Anna Grazia Maraschio commenta i risultati delle analisi microbiologiche eseguite sulle acque marine e lacustri in Puglia dal team di volontarie e volontari di Legambiente in questa stagione 2022, che ha visto tutti i punti campionati entro i limiti di legge. “Il lavoro di sensibilizzazione che fa Legambiente – aggiunge – è importantissimo, durante l’estate e non solo. Questo impegno ha contribuito ad arrivare a questo risultato. Ora non dobbiamo fermarci, le emergenze ambientali sono ancora tante”.

(ITALPRESS).

