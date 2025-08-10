Paolini e Bronzetti al 3° turno a Cincinnati

ROMA (ITALPRESS) – Debutto positivo per Jasmine Paolini nel “Cincinnati Open”, il Wta 1000 (combined con un Atp Masters 1000) in sena sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti. La tennista italiana, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, dopo il bye del primo turno, ha sconfitto nei trentaduesimi di finale la greca Maria Sakkari, 65 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (2) 7-6 (5).

Ai sedicesimi l’azzurra sfiderà la statunitense Ashlyn Krueger, numero 26 del tabellone, oggi vincitrice contro la lettone Anastasija Sevastova per 6-4 0-6 6-3.

A ruota è approdata ai sedicesimi di finale anche Lucia Bronzetti. La tennista romagnola, 26enne, numero 61 del mondo, ha vinto al secondo turno contro Daria Kasatkina, russa naturalizzata australiana, 15esima forza del seeding e numero 17 del ranking Wta, col punteggio di 6-3 1-6 6-4.

Al terzo turno Bronzetti sfiderà la lettone Jelena Ostapenko, 23esima testa di serie del tabellone, che ha vinto per rinuncia contro la colombiana Camila Osorio.

DARDERI COSTRETTO AL RITIRO

Debutto amaro per Luciano Darderi nel “Cincinnati Open”, l’Atp Masters 1000 (combined con il Wta 1000) in corso sempre sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti. Il tennista italo-argentino, numero 34 del mondo e 29esima forza del seeding, dopo il bye del primo turno, si è arreso nei trentaduesimi di finale. Darderi è stato costretto al ritiro, per un problema alla schiena, nel match contro Francisco Comesana, 71 del ranking internazionale, sul punteggio di 6-4 3-1 in favore dell’argentino.

