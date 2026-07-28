PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Zinedine Zidane è ufficialmente il nuovo Ct della Francia. Era nell’aria, ora c’è anche l’annuncio del presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, durante la conferenza stampa di presentazione: “Zidane sarà il prossimo selezionatore della nazionale francese per i prossimi 4 anni”. Poi ha svelato: “Già nel febbraio 2025 l’ho incontrato e l’ho contattato per offrirgli l’incarico di commissario tecnico della nostra nazionale francese. Da allora, ci siamo incontrati diverse volte per pianificare il suo arrivo. È stato l’incontro di due desideri. Da un lato, perché Zinédine è una delle leggende del calcio francese e aveva fatto sapere che uno dei suoi sogni sarebbe stato quello di allenare la nazionale. Dall’altro, la Federazione desiderava avere qualcuno con l’aura, la competenza e il cuore dei nostri tifosi per guidare una delle migliori squadre al mondo”, ha detto il numero 1 della federazione. Lo staff di Zidane sarà presentato a inizio settembre.

“È un sogno per me essere qui. Da quando ho smesso di allenare ho ricevuto tante offerte da squadre di club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale. Ho fatto tutto il percorso dalle giovanili ed era l’unica cosa che volevo fare dopo aver lasciato il Real Madrid. Voglio fare in modo che la Francia continui a vincere”. Così Zinedine Zidane, nel corso della conferenza stampa di presentazione. “È il giorno più bello della mia carriera da allenatore. Lo stile di gioco lo vedrete presto, sono stato un numero 10 e ho giocato molto in Spagna. Sono stato un leader in campo, ora voglio diventarlo da allenatore, grazie alla mia esperienza”, aggiunge il ct transalpino.

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