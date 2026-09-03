PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina promuoverà lo sviluppo di alta qualità delle sue reti elettriche di nuova generazione nel periodo 2026-2030, per garantire il funzionamento sicuro e stabile del sistema elettrico del Paese. Lo ha dichiarato ieri l’Amministrazione nazionale per l’energia (NEA).

La rete elettrica di nuova generazione, secondo la definizione della NEA, comprende sia la costruzione di una rete dorsale sia lo sviluppo coordinato delle reti elettriche a tutti i livelli, con un funzionamento supportato dalle tecnologie dell’informazione. Il suo sviluppo rappresenta un passo fondamentale negli sforzi della Cina volti a costruire reti elettriche solide, intelligenti e digitalizzate.

La NEA ha dichiarato che, durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), la domanda di energia elettrica in Cina dovrebbe crescere a un tasso medio annuo di circa il 5%, mentre la domanda di energia verde di alta qualità da parte delle industrie di fascia alta crescerà costantemente, ponendo requisiti più elevati per la costruzione di reti elettriche di nuova generazione.

Per soddisfare la crescente domanda, occorre compiere sforzi per rafforzare le infrastrutture elettriche, ha affermato Wang Hongzhi, direttore della NEA. Wang ha sollecitato l’adozione di misure per migliorare la sicurezza e la stabilità delle grandi reti elettriche del Paese, sfruttare pienamente le reti di distribuzione come piattaforme pubbliche e promuovere interazioni flessibili e diversificate all’interno delle micro-reti intelligenti.

Il funzionario ha inoltre sottolineato la necessità di uno sviluppo guidato dall’innovazione, chiedendo di accelerare la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale e la gestione intelligente delle reti elettriche.

La costruzione di una rete elettrica di nuova generazione collega i progetti a monte, come la produzione di energia rinnovabile, con i settori industriali e commerciali a valle, oltre che con le famiglie, ha affermato Wang, osservando che la sua ampia portata e la sua vasta scala la rendono un potente motore per gli investimenti.

Le approvazioni per i principali progetti relativi alle reti elettriche, come i corridoi di trasmissione dell’energia, dovrebbero essere accelerate, ha affermato Wang. Ha aggiunto che le società di rete dovrebbero sfruttare pienamente questo tipo di progetti per stimolare gli investimenti, mentre le autorità energetiche locali dovrebbero accelerare l’attuazione delle relative misure di sostegno.

“La NEA incoraggerà le imprese private di tutto il Paese a investire attivamente nello sviluppo delle reti elettriche di nuova generazione e a beneficiare delle opportunità che esse creano”, ha affermato.

Questo genere di reti elettriche rientra nell’iniziativa cinese delle “sei reti”, che mira a stimolare la domanda interna e a sostenere una crescita economica stabile.

L’iniziativa comprende sei tipi di reti: reti idriche, reti elettriche di nuova generazione, reti di potenza di calcolo, reti di comunicazione di nuova generazione, reti urbane di condotte sotterranee e reti logistiche.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-