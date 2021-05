TORINO (ITALPRESS) – Sarà l’anteprima mondiale dello show “A Riveder le Stelle” ad aprire il 141esimo Giro d’Italia. L’omaggio al 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri attraverso il linguaggio delle arti performative, scritto e diretto da Simone Ranieri, prodotto dalla Illusion Group e distribuito in esclusiva dalla NexTime Eventi di Alberto Di Rosa della Repubblica di San Marino caratterizzerà infatti la Team Presentation dell’edizione 2021 del Giro d’Italia che andrà in scena il prossimo 6 maggio al Palazzo del Valentino di Torino per un’anteprima speciale che prevede la partecipazione straordinaria dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Lo spettacolo andrà in onda alle 18 in diretta Rai in oltre 150 paesi nel mondo e celebrerà lo sport e i 160 anni dall’Unità d’Italia attraverso il più grande e famoso poeta italiano a 700 anni dalla morte.

(ITALPRESS).