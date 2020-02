ROMA (ITALPRESS) – Daniela Poggio entra in Angelini Pharma nel nuovo ruolo di Global Communications Head, a diretto riporto del CEO Pierluigi Antonelli, con l’obiettivo di potenziare le attività di comunicazione esterna, i rapporti con la stampa, i social network, e la comunicazione interna sia in Italia che nelle geografie in cui Angelini Pharma è presente. Nel suo ruolo, Daniela Poggio farà parte del “Leadership Team”, il comitato esecutivo di Angelini Pharma.

“L’ingresso di Daniela – spiega Pierluigi Antonelli, CEO di Angelini Pharma – riflette la nostra volontà di raccontare la storia di innovazione, ricerca e trasformazione che Angelini Pharma sta scrivendo in Italia e nel mondo. Sono certo che con la sua energia, creatività e profonda conoscenza dei canali e dei linguaggi di comunicazione saprà giocare un ruolo decisivo insieme a tutta la nuova squadra manageriale”.

Daniela Poggio, dal 2013 ha ricoperto il ruolo di Direttrice Comunicazione Sanofi dove ha dato vita ad una vera e propria media company aziendale arrivando nel 2018 a conseguire il riconoscimento come migliore azienda social nell’ambito dei Digital Pharma Awards. Precedentemente all’esperienza nel pharma, Poggio ha ricoperto il ruolo di Direttrice Comunicazione Italia e Grecia in Goodyear Dunlop. La sua carriera inizia in Vodafone dove, a partire dal 2002, ha ricoperto ruoli con crescenti responsabilità nella Direzione Comunicazione.

Laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università di Milano ed iscritta all’albo nazionale dei giornalisti pubblicisti, Poggio ha conseguito un Master in Comunicazione Pubblica e Politica. Oggi collabora con La27Ora, il blog femminile del Corriere della Sera, e insegna “Brand Journalism” presso la Facoltà di Comunicazione d’Impresa e Relazioni Pubbliche dell’Università Iulm di Milano.

(ITALPRESS).