Damiano “L’Europa si confermi unita sulle conseguenze della guerra”

"In Italia accusiamo delle conseguenze forti, come l’aumento dell’inflazione, e anche come Unione Europea saremo costretti a riscrivere i piani di investimento". Così Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro&Welfare, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. cga/sat/red